Harde kritiek oppositie op Bijleveld

De linkse oppositie heeft tijdens een spoeddebat harde kritiek op minister Ank Bijleveld van Defensie geuit omdat zij niet eerder openheid van zaken heeft gegeven over burgerslachtoffers bij een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015. De Kamer is hierover onjuist geïnformeerd.

Volgens Isabelle Diks (GroenLinks) heeft Bijleveld de leugens van haar voorganger Jeanine Hennis over deze zaak overgenomen in plaats van het recht te zetten. Dat zorgt voor een “diepe kras in haar geloofwaardigheid”. Sadet Karabulut (SP) vindt het “onacceptabel” dat de Kamer is voorgelogen. Bijleveld mag zich volgens haar “niet verschuilen” achter haar voorganger. De Kamer is “bewust fout geïnformeerd”, meent PvdA’er John Kersten.

Bij een aanval met een Nederlandse F-16 op een doelwit van terreurgroep IS in Hawija op 3 juni 2015 vielen zeker zeventig doden. Toenmalig minister Hennis van Defensie liet de Kamer enkele weken later weten dat er geen burgerslachtoffers waren gevallen bij Nederlandse aanvallen in Irak, terwijl zij wist dat dit niet klopte.