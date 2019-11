Hotels: volop kamers vrij voor Songfestival

Wie denkt dat er alleen tijdens het Eurovisiesongfestival in Rotterdam alleen maar kamers tegen woekerprijzen te vinden zijn heeft het mis, zegt Roel Dusseldorp van de Rotterdamse Hotel Combinatie (RHC). Dit is een samenwerkingsverband van hotels in Rotterdam en omgeving. Het aanbod is er wel degelijk, maar is alleen veelal nog niet te boeken, zegt Dusseldorp.

Direct na de bekendmaking dat Rotterdam het Eurovisiesongfestival 2020 mocht organiseren, schoten de hotelprijzen in de Maasstad omhoog. Honderden euro’s per nacht vragen sommige hotels nu via websites als Booking.com.

Dusseldorp verwacht dat alle deelnemende hotels nog voor het einde van 2019 wel te boeken zijn. “Tegen marktconforme prijzen die niet veel hoger zullen zijn dan tijdens bijvoorbeeld een North Sea Jazz-weekend”. Zo vraagt het Hilton Hotel midden in het centrum van Rotterdam ruim 400 euro per nacht via Booking.com. “Dat is een reĆ«le prijs voor een vijfsterrenhotel in zo’n drukke periode.” Minder luxe hotels zullen waarschijnlijk lager zitten, schetst hij. Al is het natuurlijk aan ieder hotel zelf om de prijzen te bepalen en niet aan de RHC.

De RHC heeft zo’n 3000 kamers ter beschikking gesteld aan de organisatie van het songfestival. Pas als duidelijk is hoeveel kamers er echt nodig zijn, beginnen de hotels met de verkoop van de overige kamers, legt Dusseldorp uit.