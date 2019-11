Kabinet wil leren van Lili en Howick

Voogdijinstelling Nidos moet afspraken beter naleven en zich tot haar eigen taken beperken, vindt het kabinet. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) gaat Nidos daar “nadrukkelijk” aan houden, zegt ze in reactie op een hard rapport over de fouten die de instanties hebben gemaakt bij de Armeense kinderen Lili en Howick.

De Dienst Terugkeer & Vertrek, die de uitzetting van de twee kinderen moest regelen, moet voortaan nadrukkelijker de leiding nemen, zegt Broekers. Dat is ook een van de adviezen in het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De politie moet beter informatie gaan uitwisselen met andere betrokken instanties. En zij moet op een rijtje zetten hoe zij te werk moet gaan als minderjarige asielzoekers onderduiken, zoals Lili en Howick deden. Dat leidde er uiteindelijk toe dat toenmalig staatssecretaris Mark Harbers de kinderen alsnog een verblijfsvergunning toekende. Doordat die bevoegdheid sindsdien is afgeschaft, denkt Broekers dat de kans op herhaling sowieso al kleiner is geworden.