Kamer voelt Bijleveld aan de tand over Irak

Minister Ank Bijleveld van Defensie moet dinsdag nog in de Tweede Kamer uitleg geven over het feit dat een voorganger van haar, Jeanine Hennis, de Kamer verkeerd heeft ingelicht over burgerslachtoffers door een Nederlands bombardement in Irak in 2015.

Een voorstel van GroenLinks om hier dinsdag nog over te debatteren kreeg ook steun van de coalitiepartijen. “Het vertrouwen van de Kamer is geschaad”, aldus Isabelle Diks van GroenLinks.

Bijleveld maakte maandag bekend dat bij een aanval van Nederlandse F-16’s op een IS-doelwit in Hawija circa zeventig doden vielen onder wie burgers. Hennis meldde een paar weken na het bombardement aan de Kamer dat door Nederlandse acties geen burgerslachtoffers te betreuren waren.

Partijen verwachten een pittig debat voor Bijleveld. De Kamer wil onder meer weten wanneer ze op de hoogte is gesteld dat de volksvertegenwoordigers onjuist waren geïnformeerd.