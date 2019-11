‘Kroongetuige stuurde moordaanslag aan’

Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, heeft vanuit zijn cel een liquidatieplan aangestuurd. Mohamed R., een van de verdachten in de zaak, was het beoogde doelwit. Dit stelt R. in een verklaring, bevestigt zijn advocaat Nico Meijering dinsdag. Hoofdverdachte in Marengo is de voortvluchtige Ridouan Taghi.

Volgens R. heeft B. hem op 17 december 2017 naar een plek in Utrecht gelokt. Daar is hij in zijn auto beschoten en zwaargewond geraakt. Ook een vriend naast hem in de auto raakte ernstig gewond, evenals een een bejaarde vrouw die in haar woning werd geraakt door een verdwaalde kogel. Er zou 28 keer zijn geschoten. Korte tijd later sloot B. met justitie zijn kroongetuigendeal.

Eerder werd al bekend dat B. een versleutelde telefoon in zijn cel heeft gehad. Deze heeft hij via via van R. gekregen, aldus Meijering. B. heeft als kroongetuige belastende verklaringen tegen R. en een reeks andere verdachten afgelegd.