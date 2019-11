Rechtbank ontstemd over aangifte tegen rechter

De rechtbank Overijssel vindt het “een kwalijke zaak” dat bij het doen van aangifte tegen een kinderrechter de naam van deze rechter via de media naar buiten is gebracht en “meningen worden gepresenteerd als feiten, zelfs nog voordat het Openbaar Ministerie een eventueel onderzoek heeft kunnen starten”. De rechtbank zegt dit naar aanleiding van een aangifte die advocaat Sébas Diekstra namens vier cliënten heeft gedaan tegen de rechter, wegens valsheid in geschrift.

Volgens Diekstra en zijn cliënten heeft de betrokken rechter gelogen over het verloop van een zitting, waarvan de inzet de verlenging van de uithuisplaatsing van twee jonge kinderen was. Het bewijs van de veronderstelde leugens wordt volgens Diekstra geleverd door een heimelijke geluidsopname die van de zitting is gemaakt.

De besloten zitting werd gehouden op 11 februari in het gerechtsgebouw in Almelo. De gemoederen liepen hoog op. Diekstra’s cliënten, onder wie de ouders van de beide kinderen (6 en inmiddels 2 jaar oud), beschuldigden de betrokken rechter aan het eind van de sessie van partijdigheid en wraakten de rechter. De rechter zegt dat zij het onderzoek heeft gesloten en mondeling uitspraak heeft gedaan. Het wrakingsverzoek kwam daardoor te laat. De aangevers bestrijden dat er uitspraak is gedaan. De wrakingskamer wees het wrakingsverzoek af.

De audio-opname is bij de aangifte gevoegd. Volgens de rechtbank is het maken van opnames in strijd met de huisregels. “Rechtzoekenden en bezoekers moeten zich vrij kunnen voelen om in hun rechtszaak hun standpunten te verwoorden of een zitting bij te wonen”, aldus een woordvoerder.

De rechtbank zegt niet inhoudelijk te kunnen ingaan op de aangifte, omdat zij zich gehouden acht aan haar geheimhoudingsplicht. Procedures in familie- en jeugdzaken vinden om privacyredenen achter gesloten deuren plaats.