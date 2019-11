Schade kerk Hoogmade in kaart gebracht

De brandweer is de hele nacht bezig geweest met nablussen in de verwoeste Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade. De schade aan de kerk wordt deze dinsdag in kaart gebracht. Dan wordt onder meer gekeken naar de stabiliteit van het gebouw. Uit veiligheidsoverwegingen is de kerk met hekken afgeschermd.

Door de brand die maandag uitbrak, stortte de torenspits in en ging het dak van de kerk in vlammen op. Uit voorzorg waren in een straal van 150 meter om de kerk alle huizen en gebouwen, waaronder een school, ontruimd.

Aan het begin van de avond konden de meeste bewoners weer terug naar huis. Voor enkele bewoners die niet terug konden, was opvang geregeld. Dinsdag wordt bekeken of zij ook naar huis kunnen, meldt de gemeente Kaag en Braassem, waarvan Hoogmade onderdeel is.

De brandweer heeft de school die was ontruimd gecontroleerd. De school is dinsdag weer open.