Voortgang proces Staatsliedenbuurt onder druk

Het proces tegen de twee mannen die worden verdacht van de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, in december 2012, loopt mogelijk opnieuw vertraging op. Het tweetal is in mei 2015 door de rechtbank veroordeeld tot levenslang en staat in hoger beroep terecht. Die procedure heeft al meerdere malen forse vertraging opgelopen, door telkens nieuwe ontwikkelingen.

De moorden markeerden het definitieve begin van een bloedige oorlog in de onderwereld, in Amsterdam en daarbuiten. Slachtoffers waren Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21). Het eigenlijke doelwit is vermoedelijk de veroordeelde crimineel Benaouf A. Hij heeft belastend tegen de veroordeelde verdachten, Anouar B. en Adil A., verklaard. Hij heeft onder meer gezegd dat hij B. op de plek van het misdrijf heeft herkend. In hoger beroep is hij bij zijn belastende verklaringen gebleven. Hij zal volgens de planning in december nogmaals worden gehoord.