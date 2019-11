Zwarte Piet voor de laatste keer in Eindhoven

Zwarte Piet komt op 16 november voor de laatste keer naar de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Maar hij komt niet alleen: naast de zwarte pieten komen er ook bontgekleurde glitterpieten, Bob de Bouwerpieten en K3-pieten. Vanaf volgend jaar verdwijnt zwarte piet ook uit Eindhoven, en wordt volledig de landelijke lijn gevolgd.

Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring maandag door burgemeester John Jorritsma van Eindhoven en de stichting Sinterklaasintocht Eindhoven. Over de pieten is de afgelopen maanden heel wat afgepraat en dit jaar wordt zichtbaar dat er verandering is, aldus hun verklaring. “We realiseren ons dat deze veranderingen nooit naar ieders tevredenheid kunnen zijn. Voor ons staat een plezierig feest voor iedereen maar vooral voor de kinderen voorop.”

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft voor 16 november demonstraties aangekondigd bij de intocht van sinterklaas in Eindhoven. Als reactie daarop liet Pegida weten zeker 200 man in Eindhoven op de been te brengen voor het behoud van zwarte piet. De gemeente praat deze week met beide organisaties en gaat proberen afspraken met hen te maken, aldus de woordvoerster. Eind deze week wordt daarover meer bekend.