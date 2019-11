Beatrix Ruf aan de slag in Moskou

Voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam Beatrix Ruf gaat aan de slag in Moskou. Ze gaat zich er vanaf volgend jaar inzetten voor het Garage Museum of Contemporary Art, staat op de site van deze instelling.

Samen met directeur Anton Belov zal ze werken aan het tentoonstellingsprogramma en aan de ontwikkeling van het museum op lange termijn. Ruf stapte in 2017 op bij het Stedelijk, nadat ze was beticht van onder meer belangenverstrengeling. Met die verhalen veegden onderzoekers later de vloer aan, al vonden ze wel dat het Stedelijk voortaan transparanter moet zijn en het toezicht beter.