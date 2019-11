Bizar duel Ajax en Chelsea

Ajax beleefde dinsdag in speelronde 4 van de UEFA Champions League een doldwaze avond op bezoek bij Chelsea. De Amsterdammers leidden halverwege verdiend met 1-3, maar moesten na afloop berusten in een 4-4-gelijkspel.

Van aftasten in de beginfase was geen sprake. Binnen 5 minuten hadden beide ploegen al een doelpunt gemaakt. Ajax opende in de 2e minuut de score via Quincy Promes. Hij krulde vanaf de zijkant een vrije trap raak (0-1). De bal werd nog aangeraakt door Chelsea-aanvaller Tammy Abraham, die de treffer op zijn naam kreeg. Lang kon de ploeg van Erik ten Hag echter niet genieten van de voorsprong, want na een overtreding van Joël Veltman op Christian Pulisic kreeg Chelsea een strafschop. Jorginho bleef ijzig kalm en bracht zijn ploeg op gelijke hoogte: 1-1.

Ziyech etaleert magische linkerbeen

Het duel kabbelde vervolgens beslist niet voort. Abraham dacht de 2-1 te maken, maar deed dat in buitenspelpositie. In de 20e minuut toonde Promes zijn grootse vorm van de laatste weken nog maar eens aan. Met een kopbal zette hij Ajax op 1-2. Hakim Ziyech leverde de assist. En wat voor één! Met een splijtende pass zette hij Promes oog in oog met Chelsea-doelman Kepa.

Ziyech stond ook aan de basis van de 1-3, zo’n 10 minuten voor de pauze. De Marokkaanse smaakmaker schoot een vrije trap via de paal en het gezicht van Kepa binnen. Het doelpunt werd uiteindelijk toegekend aan de keeper van Chelsea, maar uiteraard was Ziyech de gevierde man. Na een wervelende eerste helft leidde Ajax dus met 1-3 en zat het op rozen.

Ajax overleeft offensief en slaat toe

Na de hervatting was de eerste kans voor Chelsea. Mannetjesputter Kurt Zouma ging met grote passen op Andre Onana af, maar schoot vanaf zo’n 20 meter over het Ajax-doel. De Londenaren gingen gretig op jacht naar de aansluitingstreffer. Ajax overleefde dat offensief en sloeg zelf genadeloos toe. Ziyech bediende Donny van de Beek, die na 55 minuten spelen de 1-4 op het scorebord zette met een schot in de verre hoek. Unbelievable!

Van de Beek zette tevens een record neer. Met zijn doelpunt op Stamford Bridge werd hij de eerste Nederlandse speler, die 4 opeenvolgende uitduels in de Champions League heeft gescoord. Een bijzondere mijlpaal voor de nog altijd pas 22-jarige middenvelder.

Veltman en Blind moeten inrukken

De 1-4 was een flinke domper voor Chelsea, maar het team dat getraind en gecoacht wordt door clubicoon Frank Lampard liet het er niet bij zitten. In de 63e minuut maakte Chelsea-captain César Azpilicueta de 2-4. Het bleek een opmaat voor een doldwaze slotfase. Ruim 20 minuten voor tijd gaf arbiter Gianluca Rocchi zowel Blind (tackle) als Veltman (hands) een rode kaart. Beide verdedigers moesten tegelijk inrukken na hun 2e gele kaart.

Tevens kreeg Chelsea een strafschop, omdat Veltman de bal met zijn hand beroerde in het eigen strafschopgebied. Jorginho nam weer zijn verantwoordelijkheid en zette Stamford Bridge in vuur en vlam met de 3-4. Reece James tekende 3 minuten later voor de gelijkmaker: 4-4. Vervolgens waren er over en weer kansen op de winnende treffer. Azpilicueta dacht de thuisploeg naar de overwinning te schieten, maar zijn 5-4 ging niet door vanwege een handsbal. Ajax hield dapper stand met 9 man en sleepte een zwaarbevochten punt uit het vuur.

