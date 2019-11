Boeren in trekkers naar provinciehuis Den Haag

Meerdere boeren zijn woensdag met de tractor naar Den Haag getrokken om te protesteren bij het provinciehuis. De trekkers reden over de A12 en zijn ter hoogte van het Malieveld van de weg gehaald, laat de ANWB weten.

Het protest was vooraf aangekondigd. De gemeente waarschuwde dinsdag al voor extra drukte in het gebied rond de Zuid Hollandlaan, de Koningskade en de Raamweg.

In Den Haag wordt woensdag ook gedemonstreerd door onderwijspersoneel. Zo wil onderwijsbond Leraren in Actie de ingang van het ministerie van Onderwijs blokkeren met honderden speelgoedtractortjes. Later op de ochtend houdt de bond een manifestatie op het Lange Voorhout in Den Haag.