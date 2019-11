Chelsea-Ajax trekt bijna 2,5 miljoen kijkers

De spectaculaire voetbalwedstrijd van Ajax tegen Chelsea heeft dinsdagavond bijna 2,5 miljoen kijkers getrokken. Veronica zond het Champions League-duel uit. De wedstrijd bleef daarmee het NOS Journaal van 20 uur voor, dat doorgaans boven aan de kijkcijferlijst van de Stichting KijkOnderzoek belandt.

Het nieuwe seizoen van Paleis voor een Prikkie is dinsdag begonnen met 819.000 kijkers. Het SBS6-programma was daarmee een van de best bekeken alternatieven voor de voetbalwedstrijd. In het programma proberen Frank en Rogier, die vorige maand misgrepen in de categorie beste tv-talent bij de uitreiking van de Televizier-Ring, huizen van mensen die het financieel niet breed hebben om te toveren tot een droomwoning.

De dinsdagavond van RTL 4 moest opnieuw inleveren. Voor de derde week op rij verloor De Sleutel, het nieuwe daklozenprogramma van Beau van Erven Dorens, kijkers. Deze week bleven nog 502.000 mensen over, terwijl de show drie weken terug nog van start ging met 914.000 kijkers.