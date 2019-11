Het Koninklijk Concertgebouworkest gaat in Japan toeren met de wereldberoemde Chinese pianist Lang Lang. Van 15 tot en met 23 reist het gezelschap door Taiwan en Japan, waar het onder leiding van dirigent Paavo Järvi muziek van Beethoven, Sjostakovitsj en Brahms speelt.

In Taiwan is de Duitse pianist Lars Vogt de solist. Lang Lang is bij een zeer breed publiek bekend van onder meer de opening van de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, waarop hij het pianoconcert Starry Sky speelde.