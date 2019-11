Dam stroomt vol voor lerarenprotest

Duizenden leraren doen mee aan het protest op de Dam in Amsterdam. Er heerst een uitgelaten sfeer. De actievoerders luisteren naar muziek, maken volop selfies en drinken koffie in afwachting van de sprekers.

Vanaf het Centraal Station en de diverse tramhaltes in de omgeving stromen groepjes leraren toe. Sommige docenten hebben hun kinderen meegenomen. Volgens de organisatie zijn inmiddels tienduizend mensen bij het protest aanwezig.

De populaire, bewust foutieve slogan “Ik ben GEEN toprioriteit” is veel te zien. In navolging daarvan hebben meer docenten slogans bedacht waar spelfouten in staan, als teken dat het de verkeerde kant op gaat met het onderwijs. “Het moedt anders”, meldt een protestbord. Ook zijn er verwijzingen naar de boerenprotesten: “Wij hebben geen trekker van een half miljoen, geef ons meer poen.”

Toch dragen de leraren ook trots op hun vak uit. Bijvoorbeeld met de tekst “Onderwijs is sexy”.