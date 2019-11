Drukte bij zitting over bezetting boerderij

De strafzaak woensdag bij de rechtbank in Den Bosch over de bezetting van een varkensboerderij in Boxtel trekt veel belangstelling. Er zijn veel sympathisanten van de verdachten naar Den Bosch gekomen om de zitting bij te wonen. De rechtbank heeft een extra zaal geopend met een videoscherm.

In totaal 67 dierenactivisten moeten zich verantwoorden voor bezetting van de varkenshouderij in mei dit jaar. Ze worden verdacht van lokaalvredebreuk.

Via de Facebook-site van Meat the Victims zijn de sympathisanten opgeroepen voor ‘courtsupport’. Wel is daarbij benadrukt geen activistische kleding te dragen en geen protestborden mee te nemen. Naar die oproep lijken de sympathisanten te hebben geluisterd. Ook veel boeren zijn aanwezig.

De bezetting van de stal heeft binnen de Nederlandse veehouderij gezorgd voor “veel onrust en angst”, stelt LTO Nederland in een verklaring. Sabotage, vernielingen, brandstichting, intimidatie en bedreiging komen inmiddels vaak voor. De ondernemers- en werkgeversorganisatie in de land- en tuinbouw vindt het noodzakelijk “dat er naar dit soort dierenextremisten een duidelijk en hard signaal wordt afgegeven door streng te straffen”.