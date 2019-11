Gemeente mag gaswinning niet dwarsbomen

De gemeente Smallingerland is niet bevoegd om gaswinning te blokkeren, oordeelt de Raad van State. De hoogste bestuursrechter vernietigt het bestemmingsplan waarmee de Friese gemeente van zo’n 56.000 inwoners het opsporen en winnen van aardgas op nieuwe plekken in het buitengebied hoopte tegen te houden. Het ministerie van Economische Zaken had de rechtszaak aangespannen.

Het ministerie vindt dat de gemeente zich hier helemaal niet mee bezig hoort te houden, aangezien gaswinning een landelijke kwestie is. De rechter is het daarmee eens.

Rond Smallingerland wordt al tientallen jaren gas gewonnen. Daar hadden de gewijzigde regels sowieso geen invloed op. Het Friese gas wordt uit de grond gepompt door het Canadese bedrijf Vermillion, een grote speler in de gaswinning uit kleine aardgasvelden in Nederland.