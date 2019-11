Kritisch onthaal Rutte bij stikstofdiscussie

Premier Mark Rutte en een aantal Kamerleden van de VVD beleefden woensdag een avond vol kritische vragen in het Overijsselse Vinkenbuurt, waar ze in discussie gingen met zo’n vierhonderd mensen over de stikstofcrisis.

De discussieavond vond plaats op een boerenbedrijf, in een hal naast een stal vol koeien. De meeste vragen kwamen van bezorgde boeren.

Is er nog wel toekomst voor het boerenbedrijf in Nederland? vroegen aanwezigen. Kunnen mensen hun bedrijf nog wel doorgeven aan de volgende generatie? En zijn de stikstofmetingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wel te vertrouwen?

Er klonk veel kritiek op de aanpak van het kabinet. Rutte zei deze kritiek te begrijpen, en benadrukte dat de stikstofcrisis wat hem betreft niet de schuld van de boeren is. “Maar we hebben jullie wel nodig voor de oplossing”, zei hij herhaaldelijk.

De eerste prioriteit is nu om de stilgevallen bouwprojecten in Nederland uit het slop te trekken, aldus Rutte.