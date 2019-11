Leraren in groten getale naar Tweede Kamer

Leraren zijn woensdagochtend – de dag van de staking – in groten getale naar de Tweede Kamer gekomen, waar wordt gedebatteerd over de begroting van het onderwijsministerie. De publieke tribune van de Tweede Kamer zit al vol, en zelfs de plekken in het Kamergebouw waar leraren kunnen meeluisteren met het debat zijn inmiddels schaars.

Volgens de beveiliging is het raadzaam om niet meer naar het parlementsgebouw te komen. Bij de ingang aan de Lange Poten staan lange rijen, met volwassenen en kinderen.

Op het Plein staat een glazen huis, waar interviews met politici worden gehouden. Daar staat ook een tv, waarop het debat zal worden uitgezonden.

Onderwijzers leggen vandaag het werk neer en demonstreren omdat ze meer geld en waardering eisen van de politiek. Het gaat vooral om structureel geld om de salarissen te verhogen. De eenmalige zak geld die verantwoordelijk minister Arie Slob uittrekt, is daarom onvoldoende volgens de leraren.