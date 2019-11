Onderwijs zint op vervolgacties na staking

De acties in het onderwijs gaan door. In welke vorm is nog onbekend, de Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat zich daar de komende dagen en weken op beraden. “We hebben vandaag gedaan wat we moesten doen. Het is duidelijk dat de actiebereidheid heel groot is, dus wij gaan door”, zegt de woordvoerster van de AOb.

Landelijk