Oppositie wil stikstofrapport ook snel zien

Dat alleen de coalitie de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de stikstofcrisis krijgt te zien, is niet de bedoeling, stellen oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Zij willen het liefst woensdag nog inzage in het rapport van het RIVM.

De coalitiepartijen buigen zich over de doorrekeningen van het instituut. Ze hopen op basis daarvan deze week nog met een reeks maatregelen te komen om de stikstof-impasse te doorbreken. Belangrijk is vooral een beslissing over de maximumsnelheid op snelwegen, waarmee de coalitie een groot deel van de problemen op korte termijn hoopt te kunnen oplossen.

Maar de Tweede Kamer in zijn geheel moet de informatie van het RIVM kunnen inzien, vindt Laura Bromet, Kamerlid namens GroenLinks. “Ik weet niet eens welke maatregelen er doorgerekend worden”, aldus de politica. Zij wil dat de rapporten “zo snel mogelijk” gedeeld worden.

GroenLinks vindt in ieder geval steun bij de SP en de PvdA. “Gezien de noodzaak van het probleem, lijkt me dat niet meer dan noodzakelijk”, zegt SP-Kamerlid Frank Futselaar. “Het is een RIVM-rapport, dus ik zie niet in waarom dat niet met de Kamer gedeeld kan worden”, voegt William Moorlag (PvdA) daaraan toe.