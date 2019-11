Rutte herinnert zich burgerdoden Irak niet

Premier Mark Rutte kan zich niet herinneren dat hij al snel na een bloedige luchtaanval in Irak in 2015 is ingelicht over daardoor omgekomen burgers. “Er staat mij helemaal niets van bij”, zegt de premier tegen de NOS. Het “zou wel kunnen” dat zijn ambtenaren op de hoogte waren.

Niet alleen de toenmalige minister van Defensie, maar ook het ministerie van de premier en drie andere departementen zijn destijds bijgepraat, zei defensieminister Ank Bijleveld dinsdagavond. Ze was naar de Tweede Kamer geroepen omdat ze opbiechtte dat de Kamer destijds verkeerd is geïnformeerd. Bijlevelds voorganger Jeanine Hennis vertelde de Kamer dat Nederland niet betrokken was bij aanvallen met burgerslachtoffers, terwijl ze dus wist dat dat niet klopte.

De Kamer wil daar nu het fijne van weten, vooral of de minister-president op de hoogte was. Bijleveld heeft beloofd uit te zoeken wie er precies van wist. GroenLinks heeft een groot aantal schriftelijke vragen gesteld.

Dat Hennis de Kamer verkeerd had ingelicht, wist Rutte naar eigen zeggen in ieder geval niet. Hij zou dat pas zondag te horen hebben gekregen, zei hij tegen RTL Nieuws.

Lilianne Ploumen, destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking, kan zich ook niet herinneren persoonlijk te zijn geïnformeerd over de aanval in Irak en de vele burgerslachtoffers. Datzelfde geldt voor haar toenmalige collega van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders. Ambtenaren waren mogelijk wel op de hoogte, zegt hij, maar of dat daadwerkelijk zo was weet hij niet.

De verzwegen burgerslachtoffers spelen nu Bijleveld parten. Na een zwaar Kamerdebat behield ze dinsdag maar nipt het vertrouwen van de Kamer.