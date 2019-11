Speelgoedtrekkers blokkeren onderwijsministerie

Onderwijsbond Leraren in Actie gaat de ingang van het ministerie van Onderwijs woensdagochtend blokkeren met honderden speelgoedtractortjes. De “ludieke actie met een knipoog naar het boerenprotest” vindt plaats tussen 08.00 en 09.00 uur.

Met de actie wil de lerarenbond duidelijk maken dat de extra 460 miljoen euro van onderwijsminister Arie Slob niet voldoende is om de problemen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs aan te pakken.

Later op de ochtend houdt Leraren in Actie een manifestatie op het Lange Voorhout in Den Haag. Sprekers zijn onder anderen Lilian Marijnissen, Lodewijk Asscher, Jesse Klaver, een aantal leraren en Pieter Lossie, voorzitter van scholierenorganisatie LAKS.

Tijdens de landelijke stakingsdag worden er ook manifestaties gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Almere, Zwolle, Arnhem, Eindhoven en Goes.