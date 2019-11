Staking levert attracties grote drukte op

In diverse musea, dierentuinen en andere attracties was het woensdag door de lerarenstaking uitzonderlijk druk. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, die voor de gelegenheid gratis was voor kinderen tot en met 12 jaar, ontving ruim 15.000 bezoekers. “Op een normale woensdag in november zitten we op ongeveer 1600 bezoekers”, vertelt een woordvoerder. Kinderen konden er natuurlijk dieren bekijken, maar bijvoorbeeld ook leren over de ‘plasticsoep’ die de oceaan vervuilt. “Zo hebben ze toch nog iets opgestoken vandaag”, aldus de woordvoerder van de dierentuin.

Door het hele land gaven attracties hoge kortingen op de toegangsprijs, of waren ze zelfs helemaal gratis voor kinderen. Ook in Madurodam was het stukken drukker dan normaal, zegt een medewerkster. Kinderen tot en met 12 jaar mochten gratis de Haagse miniatuurversie van Nederland bezichtigen. Zeker 1700 kinderen maakten gebruik van die mogelijkheid. Daarbovenop kwamen nog de betalende bezoekers. Exacte aantallen had het park niet voorhanden.

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam liet alle scholieren uit het basis- en middelbaar onderwijs én hun begeleiders gratis toe. “Het was lekker druk in het museum, dus het was zeker een geslaagde actie”, zei een woordvoerster aan het einde van de middag. In totaal registreerde het museum 1400 bezoekers, van wie meer dan de helft onder de 18 jaar was. Zulke aantallen haalt het museum normaal gesproken alleen op drukke weekenddagen. “We merkten dat ook de achtergrond van onze bezoekers diverser was”, zegt een woordvoerster. “Er kwamen veel mensen die normaal niet snel naar musea gaan. Dat is voor ons heel fijn.”

Ook kleinere musea boekten succes met acties voor scholieren. “Er waren echt enorm veel kinderen. We zijn een klein museum, normaal krijgen we zo’n honderd mensen per dag, nu toch wel 40 procent meer”, laat een woordvoerster van het Philips Museum in Eindhoven weten.