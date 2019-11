Vals kapingsalarm vanuit toestel op Schiphol

In een vliegtuig op Schiphol met bestemming Madrid van de luchtvaartmaatschappij Air Europa is per ongeluk een kapingsalarm geactiveerd. Daardoor werden de protocollen in werking gesteld die gelden voor kapingen op vliegvelden.

Air Europa meldt dat niks is gebeurd en dat alle passagiers veilig zijn en snel een andere vlucht kunnen nemen. De vliegmaatschappij biedt op Twitter excuses aan voor het incident.

De Koninklijke Marechaussee bevestigt dat de passagiers en bemanning veilig van boord zijn. Pier D was tijdens het incident gesloten, maar ging in de loop van de avond weer open.

Nadat er alarm was geslagen, ging een team van de Koninklijke Marechaussee aan boord van het toestel voor onderzoek. Ook rukten meerdere hulpdiensten uit. Er werd opgeschaald naar GRIP 3. Die wordt afgekondigd bij een ernstige situatie die grote gevolgen kan hebben voor de bevolking. Nadat de passagiers en bemanning veilig uit het toestel van Air Europa waren gehaald, verlieten de hulpdiensten Schiphol.