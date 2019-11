Verhagen: kabinet, vergeet infrastructuur niet

Het kabinet moet in de zoektocht naar oplossingen voor de stikstofproblemen genoeg oog hebben voor de infrastructuur. Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouwend Nederland, waarschuwt dat het kabinet zich te veel focust op woningbouw.

De drempelwaarde die het kabinet op korte termijn wil instellen voor de woningbouw, moet ook voor de aanleg van spoor- en autowegen, bruggen en fietspaden gelden, stelt Verhagen. “Het negatieve effect op de werkgelegenheid zal anders structureel veel groter zijn in die branche dan in de woningbouw.”

Grote bouwbedrijven werken daarnaast vaak ook nog aan infrastructuurprojecten. “De bedrijven die ook nodig zijn om de woningbouwdoelstellingen te realiseren, komen dan ook nog eens in de problemen”, vreest de bouwlobbyist.

Een groep deskundigen trok woensdag in De Telegraaf ook aan de bel over dit onderwerp. Als het kabinet de stikstofruimte die het verlagen van de maximumsnelheid oplevert alleen gebruikt voor de woningbouw, komt infrastructuur in de problemen, stellen de experts.

De maatregelen die het kabinet deze week wilde treffen, moesten in eerste instantie vooral de woningbouw uit het slop trekken. Maar premier Mark Rutte noemde “woningbouw en infrastructuur” na een coalitieoverleg over de stikstofproblemen de meest prangende onderwerpen. “Je hebt allebei nodig”, aldus de premier. “Omdat daar de grootste zaken zitten die je zo snel mogelijk wil lostrekken.”

Verhagen ziet tevens een “verkramping” bij de verschillende overheden. Uit angst zijn zij te terughoudend met het verstrekken van vergunningen, vindt Verhagen. “Overheden houden elkaar vast.”