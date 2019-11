Verkeer Rotterdam gehinderd door stoet leraren

In het centrum van Rotterdam is het verkeer woensdagochtend gehinderd door een lange stoet leraren die over de Erasmusbrug loopt. Tegen de afspraken in, lopen ze over de rijbaan in plaats van over de stoep, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Leraren houden een protestmars van het Wilhelminaplein naar het Excelsiorstadion. De actie maakt onderdeel uit van een landelijke onderwijsstaking in het primair en voortgezet onderwijs voor extra investeringen om de problemen met de werkdruk, het lerarentekort en de salarissen op te lossen.