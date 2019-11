Vrouwen verdienen minder vanwege onterechte ongeschiktheid

Als vrouwen minder verdienen dan mannen, komt dat omdat ze minder geschikt zijn voor de functie. Dat vindt een kwart van de mannelijke leidinggevenden, blijkt uit onderzoek van PEAK-IT onder 1023 leidinggevenden bij bedrijven met 26 of meer werknemers. Slechts 6 procent van de vrouwen denkt er hetzelfde over.

Vrouwen wegens kinderwens stuk minder populair

Maar liefst twaalf procent van de leidinggevenden verkiest een minder geschikte man boven een beter geschikte vrouw met kinderwens. Sowieso heeft 25 procent van de leidinggevenden voorkeur voor een mannelijke kandidaat met jonge kinderen ten opzichte van een vrouwelijke kandidaat met jonge kinderen. Verder geeft bijna 50 procent van de leidinggevenden de voorkeur aan een man boven een vrouw met kinderwens.

Liever de man als leidinggevende

Een op de vijf mannelijke leidinggevenden (20 procent) heeft voorkeur voor een leidinggevende van het eigen geslacht. Zij zijn het namelijk eens met de stelling: ‘Ik zie liever een man dan een vrouw op een leidinggevende positie’. 68 procent van de mannen is het oneens met deze stelling. Opmerkelijk is dat slechts 10 procent van de vrouwen het eens is met de stelling. Van hen heeft 80 procent geen voorkeur voor een man of vrouw. De andere 10 procent heeft geen mening.

Richard Stassen, Director Operations bij PEAK-IT, had dergelijke uitkomsten niet zien aankomen. “Het is een zorgelijke situatie dat vandaag de dag nog zo’n groot gedeelte leidinggevenden de voorkeur geeft aan mannen binnen hun team. Bij PEAK-IT geloven we dat iemands kunnen niet afhankelijk is van gender. Er moet per functie bepaald worden wat de gewenste kwaliteiten zijn en alleen op basis hiervan wordt de meest geschikte kandidaat gekozen met het bijbehorende salaris. Mede hierom zijn er bij ons vrouwen in dienst die meer betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s in dezelfde functie. Zo verdienen vrouwen bij PEAK-IT tot 13 procent meer in vergelijking met hun mannelijke collega’s. Dit heeft onder andere te maken met de communicatieve vaardigheden die vrouwen over het algemeen al van nature bezitten. Ook intern kijken wij puur en alleen naar de kwaliteiten van onze medewerkers. Zo bestaat ons DT buiten mijzelf slechts uit vrouwen. Dat is nooit een bewuste keuze geweest, maar het is zo gegroeid: zij waren simpelweg het meest gekwalificeerd.”