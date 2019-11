Jonge zestigers (60 tot en met 64 jaar) krijgen een oproep voor een griepprik, maar slechts zo’n één op de drie gaat er ook op in (35 procent). De belangrijkste reden is dat ze denken dat de griepprik niet nodig of niet zinvol is, zo constateert het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel uit eigen onderzoek.

Het gaat hier vooral om gezonde, hoogopgeleide mensen. Mensen van 65 jaar of ouder halen de prik veel vaker: 60 procent.