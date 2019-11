40 procent minder nieuwe huizen door stikstof

Door de stikfstofcrisis dreigt de nieuwbouw van woningen fors terug te vallen. Het kabinet wilde de komende jaren 75.000 nieuwe huizen per jaar laten bouwen, maar dat worden er bijna 40 procent minder. Pas in 2024 komt het jaarlijkse doel weer in zicht.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) verwacht “een flinke dip”, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Dit jaar en volgend jaar wordt maar voor 47.000 woningen een vergunning verleend, schat haar ministerie.

“We zetten alles op alles” om die prognose “geen werkelijkheid te laten worden”, schrijft Van Veldhoven. Het kabinet en de regeringsfracties buigen zich al weken over maatregelen om de stikstofuitstoot zo terug te dringen dat de bouw weer aan de slag kan.