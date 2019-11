Amsterdam CS ontpopt zich tot galerie

Amsterdam Centraal Station doet donderdag dienst als galerie. Op de digitale schermen is geen reclame te zien maar kunst. Het gaat om bewegende grafische vormgeving in het kader van het Design in Motion festival DEMO. De tachtig schermen op de perrons, in de passages, de centrale hal en de IJ-hal laten de creaties 24 uur lang zien.

Reizigers en bezoekers kunnen ieder half uur een rondleiding volgen en er zijn lezingen in de Koninklijke wachtruimte. In totaal zijn 400 werken te zien van 253 ontwerpers uit 37 landen.