Cel en tbs voor ontucht met meisjes in Alem

Voor het plegen van ontucht en het heimelijk fotograferen van minderjarige meisjes in het Gelderse dorp Alem is donderdag een 46-jarige man tot veertig maanden cel en tbs met voorwaarden veroordeeld.

De rechtbank in Zutphen acht bewezen dat Anthony B. ’s nachts tijdens slaapfeestjes bij zijn dochters thuis meisjes fotografeerde. Een van hen werd wakker toen hij ’s nachts haar onderbroek opzij schoof. In zeven gevallen pleegde hij ontucht. Van 23 meisjes maakte hij heimelijk opnames met een seksuele strekking, veelal rond het zwembad in de tuin.

De man deed dit al jaren, bleek na onderzoek van zijn computer. Hij had bovendien meer dan 33.000 kinderpornografische afbeeldingen in bezit.