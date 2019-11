Eurovisiesongfestival streng beveiligd

De gemeente Rotterdam neemt een reeks strenge beveiligingsmaatregelen rond het Eurovisiesongfestival in mei. Volgens de eind september getekende samenwerkingsovereenkomst met de NOS gebeurt dat “volgens de hoogste internationale normen”.

Rotterdam is straks verantwoordelijk voor de veiligheid van het enorme evenement. Niet alleen bij Ahoy maar ook op andere locaties die te maken hebben met het songfestival, zoals de hotels en de fanzone Eurovision Village. Overal wordt “airport style beveiliging” toegepast, vinden tassencontroles plaats en crew, personeel en publiek wordt gefouilleerd. Dat is vergelijkbaar met de veiligheidsmaatregelen die dit jaar in IsraĆ«l werden getroffen voor het songfestival.

Ook neemt Rotterdam diverse maatregelen om hacking en cyberaanvallen te voorkomen, in het bijzonder rond de drie liveshows. Uiterlijk op 13 december moet er een gedetailleerd beveiligingsplan zijn. Hierin moet een dreigingsanalyse en risicobeoordeling zijn opgenomen.

Rotterdam trekt in totaal 15,5 miljoen euro uit voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival. De stad hoopt nog op een bijdrage van het Rijk. De halve finales en finale van het songfestival vinden volgend jaar plaats op 12, 14 en 16 mei. De repetities beginnen echter al op 27 april, de openingsceremonie is op 10 mei.