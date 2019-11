Grapperhaus scherpt aanpak drankrijders aan

Wie met een slok op achter het stuur kruipt en daar voor het eerst voor wordt veroordeeld, loopt straks de kans meteen al zijn rijbewijs kwijt te raken. De rechter kan een ontzegging van de rijbevoegdheid direct na de uitspraak laten ingaan, waardoor iemand niet meer de weg op mag, ook niet als hij in hoger beroep gaat. Een rechter neemt zo’n besluit als de kans op herhaling groot is.

Dat blijkt uit een wetsvoorstel van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om strenger en effectiever op te kunnen treden tegen bestuurders die onder invloed rijden. De maatregelen zijn vooral gericht op “notoire verkeersovertreders die regelmatig de regels aan hun laars lappen”, aldus de minister. Bestuurders die hun rijbewijs kwijtraken, bijvoorbeeld als hun rijbevoegdheid langer dan twee jaar wordt ontnomen, moeten opnieuw rijexamen doen als ze weer de weg op willen.

Als het aan het kabinet ligt, wordt het tevens mogelijk bestuurders onder invloed een rijverbod op te leggen van maximaal vijf jaar. Zo’n verbod gaat verder dan het innemen van de rijbevoegdheid. Bestuurders die hun rijverbod overtreden, kunnen daar bijvoorbeeld een gevangenisstraf voor krijgen.

Grapperhaus wil op deze manier de aanpak van drankrijders aanscherpen, samen met zijn collega Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Eerder deze week nam de Eerste Kamer al een wet aan die hogere straffen mogelijk maakt. Per 1 januari wordt de maximumstraf voor rijden onder invloed een jaar. Dat is nu nog drie maanden.

Het aanpakken van drankrijders is al langer een speerpunt van het kabinet. Uit cijfers die de NOS recent van de politie kreeg, blijkt dat het aantal verkeersdoden door alcohol tussen 2016 en 2018 is verdubbeld. Het kabinet werkt daarnaast aan een campagne gericht op jongeren tegen het gebruik van lachgas in het verkeer.