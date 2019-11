Groente en fruit voor half miljoen scholieren

Een recordaantal scholen en scholieren in Nederland begint volgende week aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Leerlingen van 3026 basisscholen in Nederland ontvangen twintig weken lang, drie keer per week groente en fruit via het project. Het gaat in totaal om 519.908 leerlingen, een nieuw record, meldt Wageningen University & Research.

De campagne begint maandag officieel bij basisschool De Vlindertuin in Den Bosch. De Brabantse vlogsters Britt & Lynn verwelkomen de leverancier van het fruit en helpen mee met het verdelen ervan.

In Nederland eten kinderen gemiddeld 102,5 gram fruit per dag en 79 gram groente. Dat is ruim onder de aanbevolen hoeveelheid, die varieert van 150 – 200 gram fruit en 100 – 200 gram groente per dag, afhankelijk van de leeftijd.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wil de consumptie van groente en fruit bij kinderen en het aanleren van gezonde eetgewoonten bevorderen. Naast het uitdelen van groente en fruit zal ook in de lessen aandacht worden besteed aan voedselkennis bij kinderen.