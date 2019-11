Hof: zaak-Wilders gaat 9 december verder

Het proces tegen PVV’er Geert Wilders gaat – zoals gepland – verder op 9 december. De zaak wordt dan inhoudelijk behandeld en er wordt tijdens die zitting gekeken hoe het proces daarna zal verlopen. Dat heeft een woordvoerder van het gerechtshof in Den Haag laten weten.

De rechtbank in Utrecht oordeelde donderdag dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) nog zes weken de tijd krijgt om opnieuw te zoeken naar documenten die betrekking hebben op de vervolging van de politicus om zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak in 2014. Dat die termijn tot na 9 december loopt, maakt voor de zitting van het hof niet uit. “We gaan 9 december bepalen hoe het verder moet”, aldus de woordvoerder.

De kans is groot dat de zaak volgende maand nog niet wordt afgerond, maar in het nieuwe jaar verdergaat. Maar daar kon de woordvoerder nog niet op vooruitlopen.

RTL Nieuws had via een WOB-procedure om de documenten gevraagd, maar kreeg niet alles boven tafel en stapte daarom naar de rechter. Het gaat om informatie die mogelijk aantoont dat toenmalig minister Ivo Opstelten destijds bij het Openbaar Ministerie heeft aangedrongen op de vervolging van de PVV-leider. Het OM heeft altijd ontkend dat er actieve bemoeienis was.