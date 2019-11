Hoger opgeleide Wajongers toch niet gekort

Een groep mensen met een Wajong-uitkering wordt toch niet gekort. Een brede meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich achter een voorstel van oppositiepartijen GroenLinks en PvdA.

Het gaat om hoogopgeleide Wajongers die door ziekte of handicap minder productieve werknemers zijn en daardoor minder verdienen. Zij behouden alsnog een aanvulling tot aan het loon van een ‘normale’ werknemer met een vergelijkbare functie. Dit wordt geregeld door een geplande nieuwe Wajong-wet meteen al aan te passen.

“Het is onrechtvaardig dat werkende mensen met een Wajong-uitkering niet ten minste evenveel inkomen hebben als mensen in een vergelijkbare functie”, vindt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema van GroenLinks. Zij mogen niet de dupe worden van de nieuwe Wajong-wet. Oorspronkelijk zou de compensatie verdwijnen. Het kost 2 miljoen euro per jaar.