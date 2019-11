‘Inzet undercovers moorden Enschede te zwaar’

Justitie heeft een veel te zwaar middel ingezet tegen de vrouwelijke verdachte in de viervoudige moordzaak in Enschede. Twee undercoveragenten hebben Zizi W. (39) in haar eigen huis onder druk gezet en geïntimideerd en op die manier tot een verklaring aangezet. Het Openbaar Ministerie heeft daarmee zijn recht op vervolging verspeeld.

Dat betoogde advocaat Yehudi Moszkowicz donderdag voor de rechtbank in Almelo, waar een tussentijdse zitting in de omvangrijke zaak werd gehouden.

Op 13 november vorig jaar werden de vier doodgeschoten slachtoffers gevonden in de growshop van een van hen. Vader Camil A. (58) en zijn twee zonen Denis (31) en Dejan (33) worden verdacht van directe betrokkenheid bij de moorden. Zizi W. zou, samen met twee mannen, betrokken zijn bij de levering of de bemiddeling van de vuurwapens die zijn gebruikt.

Volgens Moszkowicz waren de twee undercovers een Nederlandse vrouw en een Servische man. Zij zeiden dat zij “het afval” achter de familie van de Serviër wilden opruimen, waarmee bedoeld werd dat zij bewijsmateriaal wilden verdonkeremanen. Vader A. en zijn zonen zijn eveneens van Servische komaf. W. zei dat zij haar advocaat wilde bellen, maar volgens Moszkowicz namen de undercovers haar telefoon af.

Op het moment van de confrontatie met de undercovers was W. één keer als getuige in de moordzaak gehoord. Het gesprek met de undercovers moet volgens de advocaat als een verhoor worden gezien, terwijl W. niet op haar rechten als verdachte is gewezen. Het inzetten van undercovers mag volgens de geldende rechtspraak alleen als uiterst redmiddel, betoogde de raadsman, als er geen andere manieren zijn om bewijs tegen een verdachte te verzamelen.

Het OM beraadt zich momenteel op een reactie op het betoog van Moszkowicz.

De zaak rond de viervoudige moord zal naar verwachting volgend voorjaar inhoudelijk worden behandeld.