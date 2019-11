Iron Maiden treedt volgend jaar op in Weert

De Britse metalband Iron Maiden keert terug naar Nederland. De band rond frontman Bruce Dickinson treedt op 9 juli volgend jaar op in Weert. De kaartverkoop begint volgende week donderdag. De oude rockers strijken neer op het Evenemententerrein in de Limburgse plaats. In de dagen erna is daar het festival Bospop.

In het voorprogramma staan de Amerikaanse rockband Alter Bridge en de Australische hardrockgroep Airbourne.

Iron Maiden is al een tijdje bezig met zijn huidige tournee, die Legacy of the Beast heet. De band heeft al in 39 landen opgetreden. Vorig jaar trad de band op in het Gelredome in Arnhem.

Zanger Bruce Dickinson is ook piloot en vliegt de band zelf de hele wereld over met een Boeing 747, die Ed Force One heet. Als het toestel in de lucht is, gebruikt het vluchtnummer CC666.