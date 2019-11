Keuze uit 250 smaken voor damper e-sigaret

Iemand die een e-sigaret wil dampen in Nederland heeft de keuze uit bijna 20.000 verschillende vloeibare vullingen, blijkt uit een inventarisatie van het RIVM. In totaal kunnen ze kiezen uit bijna 250 verschillende smaken. Nederland is volgens het gezondheidsinstituut het eerste land waarin zo’n onderzoek is gedaan.

De smaakbeschrijving fruit komt het vaakst voor (38 procent) op de verpakking, gevolgd door tabak (16 procent), toetjes (10 procent) en menthol (6 procent). De onderzoekers stellen ook vast dat ongeveer twee derde van de e-liquids als zoet wordt omschreven. “Van deze lekkere smaakjes is bekend dat ze met name jongeren verleiden om de e-sigaret te gaan gebruiken”, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het RIVM raadt het dampen van e-sigaretten af. Hoewel ze volgens het instituut minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten, zitten er wel schadelijke stoffen in. Longartsen in Nederland deden eerder dit jaar een oproep voor een totaalverbod op elektronische sigaretten. Dat gebeurde nadat een aantal mensen ernstige longklachten hadden gekregen.