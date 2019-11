Mercurius voor zon maandagmiddag alleen bij opklaringen te zien

Het wordt maandagmiddag een kwestie van geluk om vanuit sterrenwachten planeet Mercurius voor de zon lang te zien trekken. Volgens Weeronline kan bewolking het zicht op dit zeldzame natuurfenomeen verhinderen. Alleen bij opklaringen tussendoor is de zogeheten mercuriusovergang te zien.

De mercuriusovergang is het moment waarop de planeet Mercurius precies tussen de zon en de aarde in staat. Daarbij is de planeet vanaf 13.36 uur tot zonsondergang als een klein zwart stipje zichtbaar op de zonneschijf. Het is te gevaarlijk om daar met het blote oog naar te kijken en Mercurius is te klein om door een eclipsbril te zien. Daarom openen meerdere sterrenwachten hun deuren.

Het beste moment om te kijken is ongeveer tussen 13:30 en 15:00 uur. Volgens Weeronline trekken dan wel wolkenvelden over Nederland, die voor planetenspotters roet in het eten kunnen gooien. Maar tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. Waar de meeste opklaringen voorkomen is nu nog niet te zeggen.

Mercurius draait in slechts 88 dagen rond de zon. De aarde doet daar 365 dagen en ongeveer 6 uur over. Elke 116 dagen staat Mercurius tussen de aarde en de zon in, maar meestal staat de planeet net boven of net onder de zon en is hij niet te zien. Af en toe staan ze wel precies op één lijn. De vorige keer was op 9 mei 2016, de eerstvolgende keer is op 13 november 2032.