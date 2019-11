‘Minister moet beter zoeken naar Wilders-info’

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) krijgt zes weken de tijd om opnieuw te zoeken naar documenten die betrekking hebben op de vervolging van Geert Wilders om zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. De rechtbank in Utrecht heeft donderdag bepaald dat de minister te beperkt heeft gezocht en een nieuwe, grondiger zoekslag moet maken.

RTL Nieuws had via een WOB-procedure om de documenten gevraagd, maar kreeg niet alle documenten boven tafel en stapte daarom naar de rechter.

Het gaat om informatie die mogelijk aantoont dat toenmalig minister Ivo Opstelten zich destijds actief bemoeide met de vervolging van de PVV-leider door het OM. Wilders heeft altijd gezegd dat daar sprake van was en dat het departement en het OM daarmee buiten hun boekje zijn gegaan. Het hoger beroep in het Wilders-proces is opgeschort omdat het gerechtshof wilde wachten op mogelijke aanvullende stukken. Het OM heeft altijd ontkend dat er enige bemoeienis was.

RTL Nieuws diende in juni 2018 een WOB-verzoek in, maar de minister kwam toen met één document aanzetten, dat niet openbaar is gemaakt. Tijdens een hoger beroep is afgelopen zomer het onderzoek heropend, omdat er nieuwe feiten boven tafel kwamen. Inmiddels zijn 25 documenten gevonden, maar die mogen volgens Grapperhaus niet allemaal openbaar worden.

De rechtbank vindt nu dat de minister het WOB-verzoek nog steeds te beperkt heeft opgevat. Ook stelt de rechtbank dat er aanwijzingen zijn dat er meer documenten over de kwestie zijn dan de minister zelf heeft aangegeven in zijn laatste besluit. De rechter stelt dat het om zowel digitale als fysieke documenten gaat. De minister moet ook binnen deze zes weken beoordelen of deze informatie openbaar kan worden gemaakt.