Onrust bij boeren om mogelijke stalbezettingen

Boerenorganisaties ZLTO en POV Varkenshouderij roepen boeren op om zeer alert te zijn op mogelijke acties van dierenactivisten. Volgens ZLTO heeft de politie gewaarschuwd dat er signalen zijn dat er een of meer nieuwe stalbezettingen op komst zijn. De organisaties vragen ook omwonenden van boerenbedrijven goed op te letten en de politie te bellen bij onraad.

In de nacht van woensdag op donderdag verzamelden zich op verschillende plekken in Gelderland en Brabant al tientallen boeren met trekkers en shovels bij collega’s, van wie werd gezegd dat ze doelwit zouden zijn. De politie zette straten af en stuurde een helikopter de lucht in, maar het bleef rustig. De komende dagen blijft het verscherpte toezicht gehandhaafd.

De politierechter in Den Bosch bestrafte woensdag 67 dierenactivisten wegens een stalbezetting in mei van dit jaar. “We zijn heel blij dat de rechter dit heeft veroordeeld. Een stal binnendringen is geen demonstratie maar een inbraak. In een bedrijf en in het gezinsleven van een boer. We zijn er flink bezorgd over”, aldus de zegsman van ZLTO donderdag.