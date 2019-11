Terreurverdachte wil ‘uitgebreid verklaren’

Een van de verdachten van de vermeende ‘Arnhemse’ terreurcel heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam laten weten dat hij “uitgebreid” wil verklaren. De 27-jarige Nadim S. is recent van advocaat gewisseld en nu bereid een verklaring te geven in de omvangrijke terreurzaak. Hij zegt onschuldig te zijn.

De rechter stelde voor om zo snel mogelijk een afspraak te maken om over de zaak te praten. Het verzoek van de nieuwe advocaat om S. uit voorarrest vrij te laten, honoreerde de rechtbank echter niet. Volgens hem is de verdenking tegen de man zwaar genoeg om hem voorlopig nog in de cel te houden.

S. staat met vijf anderen terecht in een grote terreurzaak. De mannen werden in september vorig jaar tijdens een grote operatie opgepakt omdat ze een aanslag op een evenement zouden beramen.