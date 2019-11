Toestand neergeschoten advocaat verbeterd

Het gaat beter met advocaat Philippe Schol, die woensdag is neergeschoten in Gronau, net over de grens bij Enschede. Hij heeft kort met rechercheurs gesproken. Over de inhoud van dat gesprek wil het Duitse Openbaar Ministerie niets zeggen. Justitie wil ook niets kwijt over de verwondingen van Schol, omdat dit zogenoemde daderkennis kan zijn.

De 43-jarige Schol werd beschoten vanuit een rijdende auto met Nederlands kenteken, waarin meerdere mensen zouden hebben gezeten. Verdachten zijn nog niet gearresteerd. Duitse en Nederlandse agenten zijn aan het zoeken.

Schol heeft de afgelopen jaren een paar grote faillissementen in Twente afgewikkeld. Schol werd al geruime tijd bedreigd en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was daarvan op de hoogte. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting en een van de faillissementen.