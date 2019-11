Viriele adelaarsrog vertrekt naar Denemarken

De gevlekte adelaarsrog die de meeste jongen ter wereld heeft verwekt in een aquarium, verhuist maandag van Burgers’ Zoo in Arnhem naar Kopenhagen. Het volgens de Arnhemse dierentuin “opmerkelijk viriele mannetje” mag nu in een Deens aquarium voor nageslacht gaan zorgen. Arnhem heeft voor de noodzakelijke genetische variatie een nieuwe fokman uit Polen gekregen.

Gevlekte adelaarsroggen vallen onder een Europees fokprogramma, omdat de dieren in de tropische wateren waar ze thuishoren worden overbevist. Burgers’ Ocean in Arnhem was in 2009 het eerste aquarium in Europa waar een jonge rog werd geboren. De rog die nu naar Denemarken gaat heeft voor 39 nakomelingen in Arnhem gezorgd. De meeste van die jongen zijn naar dierenparken over de hele wereld verhuisd.

Gevlekte adelaarsroggen zijn opvallende bewoners van een aquarium, omdat ze een spanwijdte van bijna 2 meter hebben en wel 100 kilo kunnen wegen. Het voedsel van roggen bestaat onder meer uit andere vissen en schelpdieren.