Zorgen KNVB om criminele invloed bij amateurs

De KNVB maakt zich zorgen om de berichten over criminele invloeden in het amateurvoetbal. Dat laat de voetbalbond weten na een onderzoek van RTL Nieuws, waarin ruim zeventig van de in totaal 386 ondervraagde amateurclubs hebben aangegeven dat ze signalen van criminaliteit voorbij zien komen bij hun vereniging.

“We maken er ons zorgen over en we nemen dergelijke signalen dan ook serieus. Het voetbal kan niet zonder sponsoring, maar het kan voor bestuurders lastig zijn te doorgronden wie je uiteindelijk voor je hebt als potentiële sponsor of investeerder. We willen clubs en leden helpen ze bewust te maken van de risico’s en dreigingen rond sponsoring en investeringen; weten met wie je in zee gaat en welke vragen je kan stellen”, aldus de bond.

De KNVB zegt verantwoordelijkheid te willen nemen. “Maar we zijn een sportbond met beperkte bevoegdheden op dit specifieke gebied. We zijn geen opsporingsinstantie.”