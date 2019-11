3 verdachten vermissingszaak Jillal in beeld

Twee mannen en een vrouw worden verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de 52-jarige Naima Jillal uit Amsterdam. Ze zitten niet in de cel maar moeten zich wel aan diverse voorwaarden houden, meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een man van 34 jaar die niet in Nederland woont, een man van 39 jaar uit Rijswijk en een 45-jarige vrouw uit Amsterdam.

De twee mannen zijn woensdag opgepakt nadat zij zich via hun advocaat bij de politie hadden gemeld. De vrouw is een dag later in Amsterdam aangehouden.

Jillal is 20 oktober op de Gustav Mahlerlaan aan de Amsterdamse Zuidas ingestapt in een donkerkleurige auto. Daarna is niets meer van haar vernomen. De politie houdt rekening met een verband tussen de verdwijning van Jillal en de zware georganiseerde misdaad en vreest dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Begin deze week toonde de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht camerabeelden van een van de verdachten, die door bewakingscamera’s zijn gemaakt vlakbij de woning van het slachtoffer.