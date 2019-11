Actrice Grives hoort vonnis over drugshandel

De Rotterdamse actrice Imanuelle Grives hoort vrijdag het vonnis van de rechtbank in Antwerpen over drugsbezit en -handel waarvan zij wordt beschuldigd. Het Openbaar Ministerie eiste een maand geleden twee jaar celstraf en 1000 euro boete tegen haar. Volgens Belgisch strafrecht komt zo’n bedrag effectief neer op 8000 euro.

De 34-jarige Grives heeft toegegeven dat ze drugs wilde verkopen en zei op de zitting in haar laatste woord snikkend dat ze zich roekeloos had gedragen. Haar advocaat John Maes had betoogd dat de actrice veel aan het feesten was en spanning zocht, maar dat ze eigenlijk worstelde met haar bestaan. Het was een grote stommiteit, zei hij.

De actrice werd op 21 juli opgepakt op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Ze had volgens de Belgische aanklager xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine bij zich om te verkopen. Op haar logeeradres, waar ze met twee vriendinnen verbleef, werden nog meer drugs gevonden zoals amfetamine, GHB, cannabis en tientallen xtc-pillen. Tegen de vriendinnen werd achttien maanden celstraf geëist.

In België hoeven mensen die tot drie jaar cel worden veroordeeld, niet daadwerkelijk de gevangenis in. Ze krijgen elektronisch toezicht, maar dat geldt alleen voor inwoners van België. Buitenlanders moeten minimaal een derde van de straf wel achter de tralies doorbrengen.

De advocaat van Grives kan niet zeggen of zij vrijdag aanwezig is bij de uitspraak. Net als in Nederland is dat niet verplicht.