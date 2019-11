Bilal Wahib in eigentijdse uitvoering Hamlet

Acteur Bilal Wahib (20), bekend van de producties Mocro Maffia en De Libi, gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe eigentijdse bewerking van Hamlet van William Shakespeare. De Toneelmakerij brengt de voorstelling in maart en april 2020 op de planken, maakte het gezelschap vrijdag bekend.

Een andere rol, die van Horatio, wordt gespeeld door Oussama Ahammoud, die ook in Mocro Maffia en De Libi te zien was. De tekstbewerking is gemaakt door schrijver Abdelkader Benali. Hij situeert de vertelling in ‘Nieuw-West XL’, waar volgens een korte toelichting “de opwinding van het grote geld tastbaar is, status wordt afgemeten aan het aantal volger op Instagram en waar oude waarden worden ingeruild voor snel succes”.

De voorstelling is ontwikkeld in samenwerking met Theater De Krakeling en Theater de Meervaart.